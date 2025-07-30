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09:08, 30 июля 2025Из жизни

16-летняя девушка влюбилась в отчима и подралась из-за него с матерью

В США 16-летняя девушка подралась с матерью из-за любви к отчиму
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Aaron of L.A. Photography / Shutterstock / Fotodom

В городе Фримонт, США, несовершеннолетняя дочь подралась с матерью из-за отчима и спровоцировала расследование о возможном сексуальном насилии. Об этом сообщает The Mercury News.

Полицейские прибыли на место драки по вызову и быстро разняли 16-летнюю девушку и ее мать. Девушка объяснила, что напала на мать, поскольку влюбилась в ее мужа. По словам несовершеннолетней, ее любовь была взаимна.

Сотрудники полиции заподозрили 30-летнего мужчину в груминге. Проверив переписку девушки и ее отчима, они нашли сообщения об их поцелуях. Мужчина также просил девушку отрицать любые сексуальные связи с ним, если ее об этом спросят.

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Полицейские планировали вручить подозреваемому насильнику подписку о невыезде на работе, но не смогли. Перед их приходом мужчина ушел на обед и не вернулся. Предполагается, что он сбежал из страны.

Ранее сообщалось, что отчим скандальной порномодели Бонни Блю смотрит все ее видео в социальных сетях. Она объяснила, что он не следит за ее эротическим контентом, но поддерживает его.

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