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03:30, 30 июля 2025Из жизни

Акула оторвала ногу семилетнему мальчику

Во Французской Полинезии акула набросилась на ребенка и оторвала ему ногу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Oleksandr Sushko / Unsplash

Во Французской Полинезии семилетний мальчик пережил нападение акулы. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Когда хищница набросилась на мальчика, тот играл в воде с другими детьми. Акула схватила зубами его руку, а затем вцепилась в ногу и оторвала ее чуть ниже колена. Друзья мальчика не пострадали.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ребенку первую помощь, после чего доставили в больницу. «Мне 35 лет, и я вижу такое впервые. Это были длинные и глубокие раны», — рассказал один из них.

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Спасатели предположили, что акула появилась в этом районе из-за рыбаков, который выбрасывали в воду свой улов. Это могло привлечь к берегу хищную рыбу.

Нападения акул во Французской Полинезии происходят редко. Обычно они набрасываются на людей, занимающихся подводной охотой или пытающихся покормить их. Это делать запрещено.

Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.

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