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10:29, 30 июля 2025Спорт

Американская пловчиха-чемпионка обрадовалась соперничеству с россиянкой на ЧМ

Американка Дуглас о соперничестве с россиянкой Чикуновой: Это делает меня лучше
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кейт Дугласс рассказала о соперничестве с россиянкой Евгенией Чикуновой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает РИА Новости.

Американка обрадовалась такому противостоянию. «Мне нравится соревноваться с такими сильными соперниками. Я многому у них учусь, они заставляют меня выкладываться по максимуму, это помогает мне становиться лучше», — заявила Дугласс.

Спортсменки на ЧМ встретятся на дистанции 200 метров брассом. В этой дисциплине Чикуновой принадлежит действующий мировой рекорд, а Дугласс является действующей олимпийской чемпионкой. Россиянка Игры-2024 пропускала.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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