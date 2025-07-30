Балашихинский отравитель ответит в суде за девять родственников

Следователи завершили расследование дела отравителя из Балашихи, его осудят

В Московской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Балашихи, который полгода подсыпал яд матери и отчиму. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

Мужчине вменяют расправу над двумя людьми — бабушкой и другом детства, а также покушение на расправу над семью людьми, среди которых родители, сестра, девушка и два друга. Его также обвиняют в мошенничестве. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Его дело передано для рассмотрения в Московский областной суд.

По версии следствия, осенью 2023 года обвиняемый решил расправиться с родственниками из корыстных побуждений и другом в связи с завистью к его успешной жизни. Для этого мужчина купил в интернете сильнодействующие и ядовитые вещества. Сначала он испытал препарат на своей девушке, с которой находился в длительных романтических отношениях. 13 января 2024 года, находясь вместе с ней на кухне, мужчина подмешал химическое вещество ей в напиток, что привело к отравлению, инсульту и госпитализации потерпевшей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи девушка осталась жива.

Убедившись, что вещество работает, 3 февраля 2024 года обвиняемый, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил ядовитое вещество. В результате молодой человек не выжил.

К отравлению своих родственников фигурант приступил в январе 2024 года и продолжал свои преступные действия до июня 2024 года пока не был задержан. Находясь в квартире своей бабушки и в квартире родителей, он подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. В результате 18 апреля 2024 года бабушка обвиняемого была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где ее спасти не смогли.

Следователи также выяснили, что мужчина причастен к аферам. Он взял кредиты на свою девушку, пока она была в больницу.

Балашихинского отравителя задержали 19 июля 2024 года.

