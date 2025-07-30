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13:56, 30 июля 2025Экономика

Популярная телеведущая оказалась на Камчатке во время землетрясения

Телеведущая Юлия Барановская оказалась в опасной зоне во время землетрясения
Виктория Клабукова
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Кадр: НТВ

Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская застала землетрясение во время семейного путешествия на Камчатку. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

В разгар землетрясения телеведущая оказалась в опасной зоне — вместе с семьей она плыла на катамаране после недельного круиза. «Нас застало землетрясение прям на воде», — рассказала она. Почувствовав, как лодка начала вибрировать, Барановская поначалу подумала, что на винт катамарана что-то намоталось. Однако капитан сразу понял, что происходит. Это не первое землетрясение, которое он пережил на судне — прошлое, по его словам, было куда меньшим. «Тряхануло здорово. Все прибрежные скалы начали осыпаться. Грохот стоял», — вспоминает бывшая жена Андрея Аршавина. Звезда с сыновьями оказались в полной растерянности, не понимая, где располагается эпицентр подземных точков и что случилось на суше. Барановская с семьей в целости и сохранности вскоре добралась до берега.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь с 29 по 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года.

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