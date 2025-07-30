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12:42, 30 июля 2025Силовые структуры

Благодарность соседа подвела россиянина под статью

Житель Зимы получил 6 лет условно за подаренный соседом арсенал
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Зиминский городской суд Иркутской области вынес приговор местному жителю за полученный от благодарного соседа подарок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 222 части 1 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, дома у жителя Зимы сотрудники ФСБ нашли крупный арсенал. Оружие, боеприпасы, детали от оружия, порох ему подарил два года назад сосед, отблагодаривший за оказанную услугу. Мужчина, увлекающийся охотой, принял подарок, не задумавшись о последствиях.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска и спецназ накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия, украшенную муляжом корабельной мины.

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