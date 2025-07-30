Благодарность соседа подвела россиянина под статью

Житель Зимы получил 6 лет условно за подаренный соседом арсенал

Зиминский городской суд Иркутской области вынес приговор местному жителю за полученный от благодарного соседа подарок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 222 части 1 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, дома у жителя Зимы сотрудники ФСБ нашли крупный арсенал. Оружие, боеприпасы, детали от оружия, порох ему подарил два года назад сосед, отблагодаривший за оказанную услугу. Мужчина, увлекающийся охотой, принял подарок, не задумавшись о последствиях.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска и спецназ накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия, украшенную муляжом корабельной мины.