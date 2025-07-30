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17:01, 30 июля 2025Силовые структуры

Бразилец Лукас выложил видео боевых действий против российских войск

В РФ суд заочно приговорил к 25 годам колонии бразильского наемника ВСУ Жезуса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы 22-летнего бразильца Лукаса Рибейру де Жезуса за участие в боевых действиях против российских войск. Он выложил в соцсетях видео с места боестолкновения, которое «Ленте.ру» предоставили в Генпрокуратуре России.

На кадрах видны иностранные наемники, бегущие с оружием сквозь лес.

Бразильца признали виновным по статьям 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы России»), 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов»), 205 УК РФ («Теракт»), 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), 317 УК РФ («Посягательство на жизнь российских военнослужащих»), 244 УК РФ («Надругательство над телом умершего по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти»). Первые семь лет он должен провести в тюрьме.

Подсудимый находится в международном розыске. Суд установил, что в сентябре 2024 года он участвовал во вторжении украинских армии на территорию Курской области. Бразилец покушался на жизнь двух российских военных, а также измывался над погибшим.

ВСУ заплатило иностранному наемнику 17 тысяч долларов.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы главу Мальтийской федерации бокса 44-летнего Патрика Шеррера за участие во вторжении на территорию Курской области в составе ВСУ.

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