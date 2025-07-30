Телеведущий случайно выругался в прямом эфире и сгорел от стыда

Американский телеведущий Джим Крамер случайно выругался в прямом эфире CNBC

Американский телеведущий Джим Крамер случайно выругался в прямом эфире ток-шоу Squawk on the Street («Новости с биржи») на канале CNBC и сгорел от стыда. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда Крамер обсуждал с коллегами торговую сделку США с Евросоюзом. «Наша самая большая проблема заключается в том, что у нас такие высокие темпы экономического роста, что Федеральная резервная система не пойдет на сокращение», — сказал ведущий, после чего на экране появился список торговых соглашений, которые Америка в настоящий момент заключила с другими странами. «Какого черта?» — внезапно выругался он.

После этого Крамер извинился перед коллегами и зрителями. «Мне очень жаль. Я беру свои слова обратно. Это было очень плохо», — сказал ведущий и закрыл лицо руками. Коллеги заверили его, что все в порядке, и они продолжили вести эфир.

Ранее сообщалось, что известный хореограф и судья шоу талантов Britain's Got Talent («Британия ищет таланты») на канале ITV Бруно Тониоли нецензурно выругался в эфире проекта. Многие зрители в соцсети X отметили, что это сделало программу гораздо интереснее.