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07:57, 30 июля 2025Мир

Евродепутат назвал политику Зеленского стиральной машиной

Депутат Блага: Политика Зеленского стала стиральной машиной по отмыванию денег
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политика президента Украина Владимира Зеленского — это огромная «стиральная машина» по отмыванию денег Запада, поступающих в виде финансовой и военной помощи. Об этом заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, эта система построена непосредственно на коррупции. Как уточнил Блага, разговоры о борьбе с ней на Украине звучат «как неудачная шутка».

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. После этого он сократил сроки и выразил разочарование российским коллегой Владимиром Путиным из-за якобы отсутствия прогресса в мирном процессе.

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