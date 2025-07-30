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14:56, 30 июля 2025Россия

Из семьи российского губернатора сбежала кошка

Из семьи губернатора Иркутской области Кобзева сбежала кошка Фиона
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bodi.raw / Unsplash

Из семьи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сбежала кошка Фиона. Поиски животного организовал депутат местного заксобрания Дмитрий Литвинов. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Кошка исчезла на территории коттеджного поселка «Идилия стейт» в российском регионе. Фиону очень любили в семье Кобзева, поэтому к ее поискам подключились многие.

Все работы, как утверждает Baza, координирует депутат иркутского заксобрания и глава местной «Молодой гвардии». Местные жители делились, что несколько раз видели у поселка автобусы с волонтерами.

По округе расклеены объявления с любимицей губернатора, указанные в них номера телефонов принадлежат водителям губернатора. При этом сами сотрудники неохотно общаются и направляют по всем вопросам к Литвинову.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео с отгоняющими от школьника собак военными в Белгороде.

ЖЗЛ
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