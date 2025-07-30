Из семьи российского губернатора сбежала кошка

Из семьи губернатора Иркутской области Кобзева сбежала кошка Фиона

Из семьи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сбежала кошка Фиона. Поиски животного организовал депутат местного заксобрания Дмитрий Литвинов. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Кошка исчезла на территории коттеджного поселка «Идилия стейт» в российском регионе. Фиону очень любили в семье Кобзева, поэтому к ее поискам подключились многие.

Все работы, как утверждает Baza, координирует депутат иркутского заксобрания и глава местной «Молодой гвардии». Местные жители делились, что несколько раз видели у поселка автобусы с волонтерами.

По округе расклеены объявления с любимицей губернатора, указанные в них номера телефонов принадлежат водителям губернатора. При этом сами сотрудники неохотно общаются и направляют по всем вопросам к Литвинову.

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