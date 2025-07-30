Кассационный суд подтвердил передачу «Родных полей» в доход России

«Интерфакс»: Подтверждено решение о национализации зернотрейдера «Родные поля»

Арбитраж Северо-Кавказского округа оставил без изменения решения, вынесенные Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Ростовской области о передаче 100 процентов долей зернотрейдера «Родные поля» в доход России по иску Генпрокуратуры (ГП) РФ. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Мальбина, представляющего интересы экс-владельца компании Петра Ходыкина, сообщает «Интерфакс».

Как писали СМИ, причиной требования о национализации «Родных полей» стало то, что Ходыкин является гражданином не только России, но и Сент-Китс и Невис — соответствующее требование надзорного ведомства было связано с тем, что для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента необходимо специальное разрешение от российских властей, которого в данном случае не было.

Иск ГП РФ ростовский арбитраж удовлетворил 31 января. С 5 февраля Росимущество стало владельцем 100 процентов долей компании, с 6 мая ООО «Родные поля» перешло под управление структуры РСХБ — ООО «РСХБ-Финанс».

Как сообщало Reuters, оспорить стратегический статус компании в Арбитражном суде Москвы бизнесмену не удалось. Решение кассации, о котором стало известно 30 июля, представители Ходыкина теперь также намерены обжаловать.