Киселев сделал заявление об арестованных в Азербайджане российских журналистах

Киселев: Арестованных сотрудников «Sputnik Азербайджан» можно освободить

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сделал заявление об арестованных в Баку сотрудниках «Sputnik Азербайджан», главы агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Его слова передает РИА Новости.

Киселев заявил, что журналистов Sputnik задержали по безосновательным обвинениям. «Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи», — констатировал медиаменеджер. Журналист также заявил, что освобождение сотрудников агентства станет шагом к улучшению отношений Москвы и Баку.

Он отметил, что редакционная политика «России сегодня» всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических отношений со странами, где работают представительства медиагруппы. Киселев подчеркнул, что те, кто арестовал российских журналистов без объективных претензий к их профессиональной деятельности, понимали, что это привет к осложнению российско-азербайджанских связей.

30 июня в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители задержали Картавых и Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.