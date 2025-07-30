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09:38, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Киселев сделал заявление об арестованных в Азербайджане российских журналистах

Киселев: Арестованных сотрудников «Sputnik Азербайджан» можно освободить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сделал заявление об арестованных в Баку сотрудниках «Sputnik Азербайджан», главы агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Его слова передает РИА Новости.

Киселев заявил, что журналистов Sputnik задержали по безосновательным обвинениям. «Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи», — констатировал медиаменеджер. Журналист также заявил, что освобождение сотрудников агентства станет шагом к улучшению отношений Москвы и Баку.

Он отметил, что редакционная политика «России сегодня» всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических отношений со странами, где работают представительства медиагруппы. Киселев подчеркнул, что те, кто арестовал российских журналистов без объективных претензий к их профессиональной деятельности, понимали, что это привет к осложнению российско-азербайджанских связей.

30 июня в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители задержали Картавых и Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.

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