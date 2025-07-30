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16:27, 30 июля 2025Мир

МИД России указал на желание НАТО укрепиться в одном регионе

Захарова: НАТО хочет укрепиться на Южном Кавказе для противостояния с Россией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

НАТО хочет укрепиться на Южном Кавказе для геополитического противостояния с Россией. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, Североатлантический альянс и его отдельные члены не первый год пытаются «зацепиться» в регионе.

«Какова цель альянса? Я думаю, что очевидно — это использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах коллективного Запада, особенно в части, касающейся геополитического противостояния с нашей страной», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, Западу не нужны никакие равноправные отношения на постсоветском пространстве, ему нужно забрать ресурсы, и стравить страны.

Ранее стало известно, что Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору, который в документе получил название «мост [президента США Дональда] Трампа». В меморандуме отмечается, что Ереван сохранит суверенитет над данным регионом, однако Зангезурский коридор будет эксплуатировать частная американская компания.

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