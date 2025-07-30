Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 30 июля 2025Забота о себе

Многоженец раскрыл секрет мирной жизни с двумя супругами

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Американец по имени Колтон, живущий с двумя женами, Тами и Софи, раскрыл секрет мирной жизни в полигамном браке. Историю многоженца опубликовало издание Mirror.

После 12 лет брака с Тами Колтон он сыграл неофициальную, но пышную свадьбу с другой женщиной — Софи. Сейчас они живут в одном доме и воспитывают пятерых детей. «Это две сильные и независимые женщины, которые вполне способны принимать собственные решения, и они выбирают быть женами и матерями в полигамном браке. Вы можете не соглашаться с их выбором, и это нормально. Мы не просим вас соглашаться, а просим лишь о свободе выбора и жизни в соответствии с нашей верой», — объяснил свою позицию Колтон.

Когда Софи только появилась в семье, жены жили отдельно, и между ними часто случались конфликты и недопонимания. Примириться удалось, когда все стали жить вместе. У Софи и Тами отдельные спальни в доме, и у каждой из них свои отдельные физические отношения с Колтоном. «У нас с Тами сестринские отношения», — добавила Софи, которая, тем не менее, признала: отпускать партнера каждую вторую ночь тяжело.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Семья уделяет первостепенное внимание общению с детьми. «Дети сплотили нас, они дают нам ощущение настоящей многодетной семьи. Мне кажется, мне удалось наладить отношения с Софи. Потребовалось много работы, чтобы добиться этого, но я думаю, что смогли стать сестрами», — заключила Тами.

Ранее секс-коуч Лаура Коллинз дала совет мужчине, который мечтал о секс-экспериментах, но узнал о фантазии своей новой девушки и оказался к ней не готов. Она уговорила мужчину заняться любовью втроем, а потом стала просить повторить этот опыт на секс-вечеринке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана. Спортсменка попала в камнепад

    Телеведущий случайно выругался в прямом эфире и сгорел от стыда

    В МВД отреагировали на слухи о запрете праворульных машин

    В США оценили ультиматум Трампа

    В Госдуме заявили об отсутствии у Трампа мирной программы по Украине

    Боевики напали на военную базу и расстреляли солдат

    Выявлен простой способ уменьшить риск преждевременной смерти

    Учительница отправила школьнику видео своей мастурбации и избежала тюрьмы

    Многоженец раскрыл секрет мирной жизни с двумя супругами

    В российском регионе загорелись сразу шесть домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости