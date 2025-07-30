Многоженец раскрыл секрет мирной жизни с двумя супругами

Американец по имени Колтон, живущий с двумя женами, Тами и Софи, раскрыл секрет мирной жизни в полигамном браке. Историю многоженца опубликовало издание Mirror.

После 12 лет брака с Тами Колтон он сыграл неофициальную, но пышную свадьбу с другой женщиной — Софи. Сейчас они живут в одном доме и воспитывают пятерых детей. «Это две сильные и независимые женщины, которые вполне способны принимать собственные решения, и они выбирают быть женами и матерями в полигамном браке. Вы можете не соглашаться с их выбором, и это нормально. Мы не просим вас соглашаться, а просим лишь о свободе выбора и жизни в соответствии с нашей верой», — объяснил свою позицию Колтон.

Когда Софи только появилась в семье, жены жили отдельно, и между ними часто случались конфликты и недопонимания. Примириться удалось, когда все стали жить вместе. У Софи и Тами отдельные спальни в доме, и у каждой из них свои отдельные физические отношения с Колтоном. «У нас с Тами сестринские отношения», — добавила Софи, которая, тем не менее, признала: отпускать партнера каждую вторую ночь тяжело.

Семья уделяет первостепенное внимание общению с детьми. «Дети сплотили нас, они дают нам ощущение настоящей многодетной семьи. Мне кажется, мне удалось наладить отношения с Софи. Потребовалось много работы, чтобы добиться этого, но я думаю, что смогли стать сестрами», — заключила Тами.

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