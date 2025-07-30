Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 30 июля 2025Из жизни

Мужчина бросил четверых малолетних детей в раскаленной машине ради похода в секс-шоп

В США мужчина бросил четверых малолетних детей в раскаленной машине
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Phoenix Police Department

Житель США бросил четверых малолетних детей в стоящей на жаре машине и на час ушел в секс-шоп. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в городе Финикс, штат Аризона, в четверг, 24 июля. Об автомобиле, в котором были заперты четверо детей, в полицию сообщили прохожие. Температура воздуха в городе поднялась выше 40 градусов по Цельсию, при этом двигатель машины был выключен, и в ней не работал кондиционер.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции вскрыли машину и спасли детей в возрасте двух, трех, четырех и семи лет. Температура в салоне достигала 51 градуса. Детям сразу же дали воды и пересадили их в полицейский автомобиль с кондиционером. Вскоре выяснилось, что своих отпрысков в раскаленной машине запер 38-летний Асенсио Ларго. Более того, оказалось, что сделал это мужчина ради похода в секс-шоп The Adult Shoppe, где он провел час.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Это заведение рекламируется, как «игровой зал для взрослых с кинотеатром и отдельными комнатами, где создана уникальная атмосфера для сексуальных экспериментов». Сотрудникам полиции пришлось отправиться в секс-шоп и искать Ларго там. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Медики установили, что у пострадавших наблюдались признаки теплового удара, изменение цвета кожных покровов и обильное потоотделение. Температура их тел достигла 38 градусов. Детей доставили в ближайшую больницу. Ларго арестовали по обвинениям в жестоком обращении с детьми и создании угрозы для их жизни.

В апреле 2024 года сообщалось, что жительница США бросила маленьких детей одних и уехала в круиз. Детей спасли сотрудники полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана. Спортсменка попала в камнепад

    Появились кадры удара ВС России по полигону Сухопутных войск ВСУ

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в двух российских регионах

    В Узбекистане убили известную певицу

    Российский город затопило после мощных ливней

    Пушков оценил угрозы Трампа ввести санкции против России

    Мужчина бросил четверых малолетних детей в раскаленной машине ради похода в секс-шоп

    Смартфоны Google начали гореть по всему миру

    Американский завод по производству топливных гранул разорвало на части взрывом

    ПВО сбила беспилотник над российским регионом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости