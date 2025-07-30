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08:35, 30 июля 2025Бывший СССР

На Украине захотели изымать мотоциклы для нужд ВСУ

ТАСС: У жителей Сумской области могут начать изымать мотоциклы для нужд ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Сумской области на севере Украины могут начать изымать мотоциклы для нужд Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что полиция региона начала кампанию против владельцев незарегистрированных мобильных транспортных средств. По данным российских силовиков, украинские правоохранители планируют конфисковывать их и передавать военнослужащим.

«Сумская полиция сообщила о кампании по борьбе с владельцами незарегистрированных мобильных транспортных средств. По всей видимости, мотоциклы будут изымать для нужд ВСУ. Это подтверждают и местные жители», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что из Сум сбежало командование 61-й механизированной бригады ВСУ. По их данным, подразделение утратило боеспособность.

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