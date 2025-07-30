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15:19, 30 июля 2025Россия

Назван размер выплат семьям жертв удара ВСУ по российскому курорту

Мэр Сочи Прошунин: Семьям жертв атаки дронов ВСУ выплатят по 500 тысяч рублей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП Сочи»

Семьям жертв удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сочи в ночь на 24 июля выплатят по 500 тысяч рублей. Размер компенсаций назвал мэр российского курортного города Андрей Прошунин в Telegram.

Кроме того, россиянам, получившим тяжелые ранения заплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим с легкими ранениями — по 50 тысяч рублей. «Сотрудники администрации Адлерского района оказывают полное содействие пострадавшим для скорейшего получения финансовой помощи, помогают восстанавливать утраченные документы, реагируют на все просьбы», — написал Прошунин.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся самой массированной атаке ВСУ с начала специальной военной опеерации. Согласно данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем семь дронов. Жертвами падения обломков на Авиационной улице стали две сотрудницы РЖД, возвращавшиеся домой с рейса. Кроме того, сообщалось о 13 пострадавших.

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В сети также появилось видео с появилось видео с первыми минутами после падения обломков дрона на машину, в которой находились не выжившие россиянки. На кадрах видно двух женщин внутри автомобиля, одна из которых просит о помощи.

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