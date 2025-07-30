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22:31, 30 июля 2025Спорт

Названо главное упражнение для мужчин после 50 лет

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-блогер Владимир Никифоров назвал главное упражнение для мужчин после 50 лет. Его слова приводит Men Today.

Никифоров посоветовал выполнять движение «конькобежец»: стоя с ногами на ширине плеч, мягко приседать и отводить ногу в сторону, поочередно на каждую. Он заявил, что это щадящее упражнение для голеностопа, коленей, тазобедренных суставов и спины, а также комплексная тренировка для крупных мышц ног и ягодиц.

Эксперт уточнил, что упражнение способствуют ускорению обмена веществ, что крайне важно после 50, когда метаболизм начинает замедляться. Он подытожил, что главная задача тренировок в этом возрасте — укрепление функциональности всего тела.

Ранее тренер Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Она посоветовала включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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