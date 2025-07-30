Нестабильный сон оказался фактором многих известных болезней

HDS: Нарушения сна могут вдвое повышать риск диабета 2 типа и других заболеваний

Ученые выявили, что качество и ритм сна напрямую связаны с риском более 170 заболеваний. Это показал анализ данных почти 90 тысяч человек из UK Biobank, опубликованный в журнале Health Data Science.

Исследование основывалось на объективных данных — участники в течение нескольких лет носили акселерометры, которые отслеживали длительность, стабильность, регулярность сна и количество ночных пробуждений. В отличие от опросов, такие измерения дают более точную картину.

Выяснилось, что нарушения сна могут вдвое и более повышать риск таких заболеваний, как диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона, цирроз печени, гангрена и острое поражение почек. Например, у тех, кто засыпает после 00:30, риск цирроза был в 2,5 раза выше, чем у тех, кто ложится спать около 23:00. А нестабильный режим сна увеличивал риск гангрены более чем в два раза.

Почти половина всех выявленных связей касалась нарушений ритма сна — то есть отклонений от регулярного графика. Ранее такие факторы практически не изучались, так как большинство исследований опирались на субъективные самооценки участников, а не на объективные данные. Дополнительный анализ показал, что в основе многих из этих нарушений могут лежать воспалительные процессы: у людей с плохим сном был повышен уровень лейкоцитов и С-реактивного белка в крови.

Авторы подчеркивают: чтобы сохранить здоровье, важно не только спать достаточное количество часов, но и поддерживать регулярный, стабильный режим сна и избегать частых пробуждений.

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