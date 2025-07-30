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20:10, 30 июля 2025Ценности

Нюша снялась в оголяющем тело платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, опубликовала откровенное фото. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном прозрачном платье с глубоким декольте, оголяющем тело.

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При этом звезда отказалась от бюстгальтера, а в качестве аксессуаров выбрала маленькую черную сумку и крупные серьги. В то же время она распустила длинные темные волосы.

В июне певица Нюша разместила фото в крошечном бикини. Знаменитость позировала напротив зеркала в купальнике молочного цвета.

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