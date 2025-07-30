Один из обвиняемых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скрывался в России от розыска в Таджикистане после того, как совершил там тяжкое преступление. Об этом сообщает РИА Новости.
Силовые структуры
Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» скрывался от розыска
Фигурант дела о «Крокусе» Солиев скрывался в России от розыска в Таджикистане
Один из обвиняемых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скрывался в России от розыска в Таджикистане после того, как совершил там тяжкое преступление. Об этом сообщает РИА Новости.