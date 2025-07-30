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07:37, 30 июля 2025Силовые структуры

Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» скрывался от розыска

Фигурант дела о «Крокусе» Солиев скрывался в России от розыска в Таджикистане
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Один из обвиняемых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скрывался в России от розыска в Таджикистане после того, как совершил там тяжкое преступление. Об этом сообщает РИА Новости.

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