Первая австралийская ракета-носитель Eris упала спустя 14 секунд после старта

Первая австралийская ракета-носитель упала спустя 14 секунд после своего старта. Об этом сообщает компания-разработчик Gilmour Space Technologies.

Пуск носителя Eris состоялся сегодня, 30 июля, с космодрома Боуен, расположенном на севере штата Квинсленд. Двигатели первой ступени ракеты проработали 23 секунды, в воздухе носитель находился 14 секунд. «Для первого испытательного полета это сильный результат и большой шаг вперед для суверенного космического потенциала Австралии», — заявили в компании.

В Gilmour Space Technologies добавили, что в ходе первых летных испытаний Eris успели собрать много полезных данных.

В мае компания отложила запуск ракеты из-за неисправности в ее носовом конусе.

Трехступенчатая ракета Eris предназначена для вывода до 215 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.