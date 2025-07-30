Популярный миф об оральном сексе опровергли

Сексолог Марла Рене Стюарт призвала не рисовать языком алфавит во время орального секса. Правильную технику куннилингуса она подсказала в разговоре с Women's Health.

Утверждение о том, что женщинам доставляет удовольствие техника алфавита, Стюарт назвала самым большим мифом об оральном сексе. По ее словам, на самом деле женщинам не нравится, когда постоянно меняется такт и направление движения. «Это сбивает и мешает возбуждению», — пояснила она.

При этом эксперт призвала не впадать в другую крайность и не повторять подолгу одно и то же движение. «Я всегда говорю, что нужно иметь в арсенале два-три приема, которые можно чередовать и так доводить партнера до оргазма», — считает Стюарт.

Стюарт добавила, что только практика поможет понять, какие движения доставляют удовольствие конкретной женщине. «Большинство предпочитает круговые движения вокруг клитора с постепенно нарастающей интенсивностью», — уточнила она.

Ранее проктолог Мариана Бартманн опровергла популярные мифы об анальном сексе. Так, по ее словам, боль при таком виде сексуального контакта не является нормой.