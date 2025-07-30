Порнозвезда Бонни Блю рассказала о самом отвратительном случае в своей карьере

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся после 12-часового секс-марафона с тысячей мужчин, рассказала о самом отвратительном случае в своей карьере. Об этом пишет издание The Times.
По словам порнозвезды, однажды во время съемок она обнаружила, что ей предстоит лизнуть чью-то геморроидальную шишку. Журналистка Дженис Тернер, беседовавшая с Бонни Блю, утверждает, что после этой истории ее чуть не стошнило.
«Ох, Тиа», — говорю я. А она жизнерадостно добавляет, что сделала бы это для кого угодно: «Они обычно довольно чистые!»
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Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.