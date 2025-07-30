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15:09, 30 июля 2025Наука и техника

Пробивной эффект российских «стрел смерти» в зоне СВО объяснили

Эксперт Кнутов: Пробивной эффект элементов «Мотив» выше, чем у других снарядов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Пробивной эффект применяемых в зоне специальной военной операции (СВО) новых боевых элементов индивидуального наведения «Мотив», известных как «стрелы смерти», выше, чем у других снарядов, объяснил газете «Аргументы и Факты» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Они имеют возможность индивидуально наводиться на цель, то есть фактически это что-то типа кассетной боевой части, которая раскрывается и выбрасывается — в итоге цель поражается. Эти элементы обладают инфракрасной головкой самонаведения», — отметил специалист.

По его словам, точность и пробивной эффект «Мотива» выше, чем у других снарядов, а общий расход элементов — ниже. Кнутов отметил, что «стрелы смерти» получают реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», дальность применения которых составляет 120 километров.

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Ранее в своем Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин писал, что армия России в зоне СВО применила новые боевые элементы «Мотив». Автор также сказал, что боевые элементы оснащены инфракрасными датчиками, позволяющими им наводиться на цели с тепловой сигнатурой, и пробивать броню толщиной более десяти сантиметров.

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