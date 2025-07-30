Россиян предостерегли от контактных линз в одном случае

Врач Светлаков: Ношение контактных линз при простуде грозит воспалением глаз

Ношение контактных линз в некоторых случаях может быть опасно, предупредил офтальмолог, офтальмохирург клиники «АйМед» Кирилл Светлаков. О том, когда нельзя этого делать, врач рассказал «Ленте.ру».

Светлаков предостерег россиян от ношения контактных линз при простуде, ОРВИ, гриппе и любых других вирусных инфекциях. Он объяснил: когда больной человек кашляет или чихает, инфекция может попасть на линзу и таким образом получит прямой доступ к поверхности роговицы. «Это опасно, потому что в такой замкнутой среде бактерии и вирусы могут активнее размножаться. Эффект инкубатора создает благоприятные условия для развития воспаления и инфицирования глаза», –– уточнил врач.

Кроме того, по словам Светлакова, если носить линзы во время болезни, резко повышается риск развития серьезных осложнений и заболеваний роговицы. Причем воспалительный процесс может продолжаться даже после снятия линзы, если инфекция успела закрепиться на поверхности глаза. Врач добавил, что подобные инфекционные поражения глаз грозят ухудшением зрения, помутнением роговицы и другими серьезными осложнениями вплоть до частичной потери зрения.

Ранее офтальмолог Александр Кривун заявил, что после 50 лет необходимо регулярно проверять зрение. Дело в том, что именно после этого возраста, по его словам, начинаются проблемы с глазами.