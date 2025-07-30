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14:20, 30 июля 2025Россия

Россиянам напомнили о штрафе за одно действие

Депутат Колунов напомнил о штрафе за кормление голубей у домов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Россияне могут получить штраф за кормление голубей и других птиц у жилых домов. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов, чьи слова приводит ТАСС.

«За кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по статье 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления"), такая судебная практика есть», — сказал он.

По словам депутата, санкции можно получить в том случае, если кормление птиц создает угрозу санитарно-эпидемиологической обстановке. Гражданам могут выписать штраф до трех тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 250 тысяч рублей. Парламентарий добавил, что наказание по этой статье грозит также тем жильцам, которые оставляют мусор в подъезде или выбрасывают его из окон.

Ранее Колунов заявил, что россиянам может грозить штраф за вырубку деревьев на участке без разрешения, а также за применение специальных технических средств.

ЖЗЛ
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