Россиянам напомнили о штрафе за одно действие

Депутат Колунов напомнил о штрафе за кормление голубей у домов

Россияне могут получить штраф за кормление голубей и других птиц у жилых домов. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов, чьи слова приводит ТАСС.

«За кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по статье 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления"), такая судебная практика есть», — сказал он.

По словам депутата, санкции можно получить в том случае, если кормление птиц создает угрозу санитарно-эпидемиологической обстановке. Гражданам могут выписать штраф до трех тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 250 тысяч рублей. Парламентарий добавил, что наказание по этой статье грозит также тем жильцам, которые оставляют мусор в подъезде или выбрасывают его из окон.

Ранее Колунов заявил, что россиянам может грозить штраф за вырубку деревьев на участке без разрешения, а также за применение специальных технических средств.