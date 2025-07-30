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11:18, 30 июля 2025Спорт

Российская пловчиха-рекордсменка рассказала о страхе перед ипотекой

Российская пловчиха-рекордсменка Чикунова рассказала о страхе перед ипотекой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о процентных ставках по ипотеке. Об этом сообщает Forbes.

«Я когда смотрю на нее, мне становится страшно примерно за всех людей. Да и когда смотришь сколько лет тебе придется платить, это пугает тоже», — поделилась Чикунова. Пловчиха добавила, что старается откладывать деньги на покупку собственного жилья.

Россиянка призналась, что очень любит тратить деньги. «Поэтому сборы спасают — процент расходов снижается минимум на 70 процентов. Там соблазнов на сборах меньше», — добавила спортсменка.

Ранее Чикунова пожаловалась на условия тренировок на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсменка отметила, что в бассейне очень тесно. В 2023-м на чемпионате России пловчиха установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

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