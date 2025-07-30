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13:13, 30 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о прослушке НАБУ квартиры соратника Зеленского

«УП»: Начальник детективов НАБУ Магамедрасулов мог прослушивать квартиру Миндича
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Начальник детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов мог прослушивать квартиру предпринимателя и бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом пишет «Украинская правда» («УП»).

«Как убеждают антикоррупционеры, Руслан Магамедрасулов, который сейчас подозревается в государственной измене, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием друга президента Тимура Миндича в той же квартире, в которой бывал и сам президент», — говорится в публикации.

Уточняется, что из-за преследований со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) деморализованы. Они признались «УП», что их беспокоит судьба не только структур, но и их коллег, проходящих подозреваемыми по уголовным делам.

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