Туристы заполонили один регион России из-за уникального события

Под Волгоградом зацвел краснокнижный цветок и привлек внимание сотен туристов

Туристы со всех уголков России устремились в Волгоградскую область из-за уникального красочного события. Об этом сообщает KP.RU.

Внимание путешественников привлекло цветение лотосов. Первые сотни бутонов распустились в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». По данным сотрудников парка, на озере вблизи поселка Красный Буксир уже насчитано более 200 цветков лотоса орехоносного — редкого растения, занесенного в Красную книгу России.

При этом вместе с туристическим интересом выросло и беспокойство экологов. Некоторые посетители ради удачного кадра заходят в водоемы, вытаптывают растения и нарушают охранный режим. В администрации парка подчеркнули, что повреждение или уничтожение лотосов карается штрафом, так как растение находится под официальной охраной.

Несмотря на нагрузку, численность популяции лотосов пока остается стабильной. Сотрудники регулярно патрулируют территорию и напоминают туристам о правилах поведения. Также в парке доступны экскурсии, на которых рассказывается об истории появления лотосов, их биологических особенностях и роли в культуре.

Пик цветения ожидается до середины августа, однако отдельные цветки будут радовать всех желающих до начала сентября.

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