Украина сбросила две управляемые авиабомбы на российские объекты. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.
По информации оборонного ведомства, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две таких бомбы. Обе были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Какие именно российские объекты пытались атаковать ВСУ, и к какому типу относились авиабомбы, не уточняется.
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Кроме того, система ПВО уничтожила более 130 украинских беспилотников.
Известно, что ВСУ периодически используют французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Также Украина предлагала иностранным компаниям тестировать новые, еще не поступившие в серийное производство виды вооружения.