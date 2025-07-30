Марочко: ВС РФ сорвали попытку украинских войск перерезать участок трассы в ЛНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сорвали попытку украинской армии перерезать участок трассы в Луганской народной республике (ЛНР) и взять его под контроль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Замысел противника был своевременно раскрыт — по диверсантам (Диверсионно-разведывательная группа, ДРГ — прим. «Ленты.ру») был открыт огонь из стрелкового оружия, нанесен ряд комбинированных ударов», — заявил он.

По словам подполковника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 30 июля форсировали реку Жеребец и попытались захватить участок трассы между Кармазиновкой и Нововодяным. ВСУ потеряли около 25 человек убитыми и ранеными и отступили на занимаемые рубежи.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска вошли в Купянск. Он также сообщил, что бойцы ВСУ из-за несогласованности действий и незнания местности подорвались на собственном минном поле у берега реки Оскол.