В Киеве протестующих с плакатами против Зеленского попросили уйти с митинга

«Страна.ua»: В Киеве протестующих с плакатами против Зеленского попросили уйти

В Киеве на акцию протеста в поддержку антикоррупционных органов пришло около десятка человек с плакатами против украинского лидера Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака, сообщает «Страна.ua».

Часть других протестующих попросила их уйти, обвинив в желании устроить провокацию. В итоге собравшиеся с плакатами против Зеленского и Ермака «отошли в сторону и стоят неподалеку», говорится в публикации.

Ранее правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект Зеленского о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Глава государства решил вернуть полномочия антикоррупционным органам после протестов по всей стране.