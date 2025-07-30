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22:17, 30 июля 2025Бывший СССР

В Киеве протестующих с плакатами против Зеленского попросили уйти с митинга

«Страна.ua»: В Киеве протестующих с плакатами против Зеленского попросили уйти
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Киеве на акцию протеста в поддержку антикоррупционных органов пришло около десятка человек с плакатами против украинского лидера Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака, сообщает «Страна.ua».

Часть других протестующих попросила их уйти, обвинив в желании устроить провокацию. В итоге собравшиеся с плакатами против Зеленского и Ермака «отошли в сторону и стоят неподалеку», говорится в публикации.

Ранее правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект Зеленского о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Глава государства решил вернуть полномочия антикоррупционным органам после протестов по всей стране.

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