В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России

Песков: Кремль фиксирует заявления Трампа по Украине и о санкциях против РФ

В Кремле фиксируют заявления президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине и новых санкциях против России. Об этом сообщил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет», — сказал он.

В июле американский лидер пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил срок до 10-12 дней.