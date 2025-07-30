В МЧС ответили на сообщения о распылении химических веществ над столицей региона России

В МЧС назвали фейком сообщения о распылении химических веществ над Нальчиком

В МЧС Кабардино-Балкарии ответили на сообщения о якобы распылении химических веществ над Нальчиком, заявив об их недостоверности. Опровержение ведомство опубликовало в Telegram.

«В социальных сетях распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества», — говорится в посте.

В министерстве призвали местных жителей не распространять ложную информацию и доверять только достоверным источникам.

Ранее по сети распространяли недостоверные письма, якобы подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, об опасности распространения холеры в России. В санитарной службе опровергли эти сообщения, подчеркнув, что за последние 20 лет в стране зарегистрированы только единичные завозные случаи инфекции.