В МИД оценили заявление парламента Болгарии о России

Захарова о заявлении Болгарии об РФ: Пытаются угнаться за локомотивом русофобии

Решение парламента Болгарии о принятии декларации, в которой Россию обозначают как страну, поддерживающую терроризм, лишь показывает стремление Софии угнаться за локомотивом европейской русофобии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линии по навешиванию на Россию ярлыка якобы "спонсора терроризма"», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что тезисы декларации слабо связаны с реальностью, а высказанные в адрес России обвинения беспочвенны. «Своего собственного спонсорства терроризма западники не видят», — указала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что жителям Европы под предлогом «угрозы из России» массово навязывают антироссийскую повестку, сравнимую с «кастрюлями с касторкой». Так Захарова прокомментировала соглашение между Европейской комиссией (ЕК) и США, согласно которому Европа обязалась полностью отказаться от российских энергоресурсов в пользу американских. При этом, по ее словам, действия западных стран ведут к деиндустриализации Европы.