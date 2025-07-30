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15:58, 30 июля 2025Мир

В МИД оценили заявление парламента Болгарии о России

Захарова о заявлении Болгарии об РФ: Пытаются угнаться за локомотивом русофобии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Решение парламента Болгарии о принятии декларации, в которой Россию обозначают как страну, поддерживающую терроризм, лишь показывает стремление Софии угнаться за локомотивом европейской русофобии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линии по навешиванию на Россию ярлыка якобы "спонсора терроризма"», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что тезисы декларации слабо связаны с реальностью, а высказанные в адрес России обвинения беспочвенны. «Своего собственного спонсорства терроризма западники не видят», — указала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что жителям Европы под предлогом «угрозы из России» массово навязывают антироссийскую повестку, сравнимую с «кастрюлями с касторкой». Так Захарова прокомментировала соглашение между Европейской комиссией (ЕК) и США, согласно которому Европа обязалась полностью отказаться от российских энергоресурсов в пользу американских. При этом, по ее словам, действия западных стран ведут к деиндустриализации Европы.

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