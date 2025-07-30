Захарова заявила, что жителям Европы навязывают антироссийскую повестку

Жителям Европы под предлогом «угрозы из России» массово навязывают антироссийскую повестку, сравнимую с «кастрюлями с касторкой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«То, чем их пичкают, эти решения, очевидно, сдобрены, приправлены и посыпаны рассказами о российской угрозе, и то, что происходит, нужно делать именно так, иначе, как они сами говорят, "Россия нападет"... И в этот момент засовывают им вот эти даже не пилюли, а какие-то кастрюли с касторкой», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала соглашение между Европейской комиссией (ЕК) и США, согласно которому Европа обязалась полностью отказаться от российских энергоресурсов в пользу американских. При этом, по ее словам, действия западных стран ведут к деиндустриализации Европы.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии пообещала отказаться от нефти и газа из России для снижения американских пошлин с 30 до 15 процентов.