Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 30 июля 2025Мир

Захарова сравнила европейскую пропаганду с «кастрюлями касторки»

Захарова заявила, что жителям Европы навязывают антироссийскую повестку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Жителям Европы под предлогом «угрозы из России» массово навязывают антироссийскую повестку, сравнимую с «кастрюлями с касторкой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«То, чем их пичкают, эти решения, очевидно, сдобрены, приправлены и посыпаны рассказами о российской угрозе, и то, что происходит, нужно делать именно так, иначе, как они сами говорят, "Россия нападет"... И в этот момент засовывают им вот эти даже не пилюли, а какие-то кастрюли с касторкой», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала соглашение между Европейской комиссией (ЕК) и США, согласно которому Европа обязалась полностью отказаться от российских энергоресурсов в пользу американских. При этом, по ее словам, действия западных стран ведут к деиндустриализации Европы.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии пообещала отказаться от нефти и газа из России для снижения американских пошлин с 30 до 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три волны цунами обрушились на Курилы после сильнейшего землетрясения. Последствия стихийного бедствия сняли на видео с дрона

    Совладелец Внуково захотел инвестировать в Домодедово

    Стало известно о пострадавшей при сильнейшем за полвека землетрясении на Камчатке женщине

    Россиянка ночью бросила двухлетнюю дочь на детской площадке и сбежала

    На Украине Дума подала в отставку

    Россиян предупредили об опасности многих закусок к пиву в жару

    Кадыров выложил свежее фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции

    На Курильском озере произошло цунами после землетрясения

    Долги Аниты Цой превысили полмиллиона рублей

    Напавшим на российских десантников бандитам оглашен приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости