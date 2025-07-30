В МИД России ответили на статус «спонсора терроризма» в Болгарии

Москва ответит на решение Болгарии объявить Россию «спонсором терроризма». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Подобные громогласные и беспочвенные обвинения в адрес нашей страны обычно имеют задачу создать почву для новых санкций. Любое агрессивное беззаконие в отношении нашего государства и его граждан, собственности не останется без адекватного ответа», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что подобный шаг был сделан Болгарией «в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии». Она добавила, что статус «спонсора терроризма» был ранее дан России другими странами Европы. Захарова также обратила внимание на тот факт, что Запад финансирует Украину, однако не видят «своего собственного же спонсорства терроризма».
Ранее Захарова заявила, что высказанные в адрес России обвинения со стороны Болгарии являются беспочвенными.