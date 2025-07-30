Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 30 июля 2025Россия

В МВД ответили на сообщения о неожиданном штрафе для автомобилистов

МВД: Срока в 10 дней на уведомление ГАИ о смене адреса, как и штрафа — нет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В России нет срока в 10 дней на уведомление ГАИ о смене водителем адреса, как и штрафа за это «нарушение». Так на основанные на сообщении агентства «Прайм» публикации о неожиданном штрафе для автомобилистов ответила в Telegram представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, десятидневный срок актуален для информирования ГАИ лишь в трех случаях: при выпуске авто в обращение при его изготовлении для самостоятельного пользования, при временном ввозе машины на территорию России на срок более года, а также при приобретении владельцем автомобиля прав на его управление.

Представитель МВД напомнила, что адрес жительства россиянина относится к регистрационным данным авто, и для его корректировки 10-дневный срок не действует.

Ранее россиян предупредили о штрафах за наклейки с нецензурным содержанием на машине. Такое нарушение будет считаться мелким хулиганством — за него штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть большие шансы». Конфликт на Украине могут приостановить в ближайшее время. Что известно?

    Бразилец Лукас выложил видео боевых действий против российских войск

    Сорваны планы устроить поджог в российском регионе

    В США раскритиковали идею купить Командорские острова у России за 15 миллиардов долларов

    17-летний подросток не выжил в российском лагере из-за отравления

    Миссионеров уличили в тайных проповедях для неконтактных народов при помощи дронов

    Российская продавщица подралась с зумером и попала на видео

    Страна НАТО решила закупить тысячи единиц бронетехники

    В России ответили на ультиматум Трампа о десятидневном отсчете

    Пепелище на месте сгоревших цыганских домов в российском регионе сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости