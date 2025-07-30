В Подмосковье врач признала здоровую девочку умалишенной

В Одинцове врача уличили в признании здоровой девочки умалишенной без осмотра

В подмосковном Одинцове врач одной из частных клиник признала умалишенной здоровую 16-летнюю девочку, которую не осматривала. Об этом пишет «МК».

Как выяснило издание, в ходе гражданского судебного процесса с участием родителей девочки, подробности которого не раскрываются, были представлены документы с заключением медика о наличии у подростка серьезных психических отклонений. При этом школьница заявила, что никогда не была на приеме у данного врача.

Вскоре несовершеннолетней россиянке пришла повестка на допрос в качестве фигуранта проверки по факту вовлечения детей в преступную деятельность. По данным журналистов, девочку обвинили во лжи касательно отрицания факта прохождения осмотра. Кроме того, к материалам оказался приобщен письменный опрос якобы принимавшего подростка медика.

Мать несовершеннолетней, заподозрив причастность к путанице бывшего мужа, обратилась к частному детективу, которому удалось получить признание одинцовского врача в том, что ее толкнул на подлог коллега-невролог, попросивший принять знакомую и внести в справку определенный диагноз. Медику пояснили, что это поможет отправить девочку на море. При этом частная клиника не проверила личность пациентки.

Доказать ложный диагноз помог осмотр, который проходила уже реальная фигурантка дела у того же врача. В результате медик не узнала девочку, которую уже якобы осматривала, и признала ее совершенно здоровой. Помимо этого, сотрудница клиники заявила, что никогда не была у следователя и не подписывала протокол опроса, пишет «МК». Теперь в обстоятельствах дела предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее в Тульской области онколога обвинили в постановке ложных диагнозов пациентам без рака с целью получения премий. Как выяснилось, за полтора года сотрудник больницы города Суворова приписал недостоверные данные о выявлении онкологических заболеваний у 13 пациентов, которым не оказывал медицинскую помощь.