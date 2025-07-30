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23:12, 30 июля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали об ультиматуме Зеленскому от Трампа

Депутат Рады Дубинский: Трамп поставил Зеленскому ультиматум
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп предъявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум из-за его непредсказуемости и неподконтрольности.

«Для розыгрыша партии с [президентом России Владимиром] Путиным, которую Трамп играет по своим, только ему известным правилам, ему нужен управляемый руководитель Украины, влияние на которого можно "продать"», — отметил депутат, заявив, что Зеленский под такую модель пока не подходит.

Решения принимает не Трамп, а глава офиса президента Андрей Ермак, с которым у него возникают сложности, поскольку считают, что этот агент двух разведок может стать причиной второй попытки импичмента Трампа, подчеркнул депутат. Поэтому Зеленскому предложен выбор — или убрать Ермака, чтобы сосредоточиться на нем, или уйти вместе с ним.

Ранее Дубинский заявил, что Трамп сократил срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине, чтобы побыстрее отказаться от помощи Киеву. Он назвал критической ситуацию на поле боя, пояснив, что американский лидер хочет «побыстрее умыть руки», поскольку в случае обвала фронта ему придется принимать меры для его удержания. По мнению Дубинского, тогда у Трампа не останется иного выбора, кроме как оказать давление на Киев.

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