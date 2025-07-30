В России запретили продажу ряда марок китайских грузовиков

Росстандарт запретил выпуск на авторынок РФ китайских грузовиков четырех марок

Росстандарт отозвал одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимые для продаж автомобилей на российском рынке, у ряда китайских грузовиков и шасси брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как уточнили в ведомстве, по итогам внеплановых выездных проверок официальных представительств указанных китайских марок в РФ была применена защитительная оговорка техрегламента, в соответствии с которой действие ОТТС и одобрений типа шасси было приостановлено для грузовиков Dongfeng типа DFH4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250 и CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L.

Помимо этого, по результатам проверок такие же меры приняли в отношении грузовиков Dongfeng типа DFH5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4, документы об оценке соответствия которых выданы в других государствах-членах ЕАЭС. Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории России запретили.

Причиной принятия соответствующих решений в Росстандарте назвали выявленные нарушения, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов.

Как следует из публикации, к таким нарушениям, в частности, относятся несоответствия транспортных средств обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня излучаемого звука, идентификации органов управления транспортным средством, установки устройства вызова экстренных оперативных служб, а также многочисленные документарные нарушения в части подтверждения устойчивости машин к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитной совместимости, мест крепления ремней безопасности, установки ремней безопасности, сидений, их креплений и подголовников и в других вопросах.

В связи с вышеперечисленным российское ведомство предписало китайским производителям подготовить отзывную кампанию, мероприятия которой должны будут включать конкретные мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений и причин их возникновения, приостановить продажи. Последнее, по данным Росстандарта, уже выполнено всеми указанными представительствами.

Sitrak в 2024 году занял почти пятую часть российского рынка грузовиков, обойдя на нем КамАЗ (19,5 тысячи против 17,3 тысячи проданных машин). Shacman, FAW и Dongfeng также вошли в топ-5 по продажам.

Дилеры Shacman в апреле текущего года заявили, что представители китайского производителя грузовиков, российское ООО «Шакман моторс», совместно с заводом из КНР Shaanxi Heavy Duty Automobile собираются локализовать производство техники на территории России.

