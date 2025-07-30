В школьном автобусе нашли 23 килограмма динамита

В США 23 килограмма динамита нашли в заброшенном школьном автобусе

В американском штате Аляска в заброшенном школьном автобусе нашли 23 килограмма динамита. Об этом сообщает Fox 19.

Взрывчатку обнаружил владелец участка, на котором стоял автобус. Он обратился в полицию, после чего на место происшествия для разбирательства прибыли агенты ФБР. По заключению специалистов, динамит пролежал в этом месте не менее 20 лет.

Операция по обезвреживанию взрывчатки заняла семь часов. Взрывать динамит на месте было слишком рискованно, поэтому его вывезли в безопасное место, обработали специальными химикатами и уничтожили при помощи контролируемого сжигания.

Как взрывчатое вещество оказалось в автобусе и для чего предназначалось, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что американка перепутала в темноте свечку и динамит. Она подожгла фитиль и поняла, что допустила ошибку, только когда он взорвался у нее в руках.