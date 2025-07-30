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20:32, 30 июля 2025Из жизни

В Уфе спасли провалившегося в десятиметровый водосток котенка

В Башкортостане спасли котенка, который провалился в водосток
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: newsony / Shutterstock / Fotodom

В Уфе, республика Башкортостан, спасли котенка, провалившегося в узкий водосток глубиной десять метров. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Для спасения животного, которое провалилось между прутьев решетки водостока между двумя зданиями, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение и резать толстый металл. Перепуганный котенок был извлечен из ловушки и возвращен хозяйке.

В ведомстве напомнили, что помощь животным оказывается в рамках возможностей, но приоритет остается за случаями с угрозой для жизни людей. Из-за сложного доступа к месту происшествия спасательная операция заняла несколько часов.

Ранее в Чувашии пожарный спас кота, надышавшегося угарным газом. Он сделал зверю непрямой массаж сердца, а затем вынес на улицу и обеспечил кислородной поддержкой.

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