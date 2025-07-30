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20:38, 30 июля 2025Бывший СССР

В Узбекистане отказались от «лидера»

РИА Новости: В Узбекистане заменили 40 иностранных слов на узбекские аналоги
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mahendra Kumar / Unsplash

В Узбекистане 40 иностранных слов заменили на узбекские аналоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии наук республики.

Уточняется, что в число замененных слов вошли «лидер», «переплет» и «шуруп».

«В данный перечень, в частности, включены слова "аванс", "айсберг", "коридор", "лидер", "пароль", "челлендж", "шуруп", "навигатор", а также пришедшие из русского языка — "отвертка", "доставка", "переплет", "котлован", "внедорожник"», — передает агентство.

Ранее Министерство иностранных дел России раскритиковало реакцию Организации Объединенных Наций (ООН) на нарушение прав русскоязычных в Латвии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, профильный комитет ООН игнорирует серьезность данной проблемы.

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