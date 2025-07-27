В МИД раскритиковали реакцию ООН на нарушение прав русскоязычных в Латвии

Захарова: ООН игнорирует серьезность нарушения прав русскоязычных в Латвии

Комитет по правам человека ООН игнорирует серьезность нарушения прав русскоязычных граждан Латвии и ограничивается мягкими рекомендациями. Международную организацию раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Комитет предпочел упомянуть их лишь вскользь в общем контексте проявлений "возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств"», — заявила дипломат.

Она отметила, что дискриминация говорящих на русском языке людей на территории республики является сознательной политикой Риги на протяжении 30 лет.

Ранее Захарова заявляла, что Вильнюс и Рига давно «зарезервировали» роль форпоста русофобии. По ее словам, Литва и Латвия готовы сделать все, чтобы «насолить России».