Женщина отбилась от двух медведей и спасла раненого мужа

В Канаде женщина спасла мужа от двух гризли

В Канаде супруги спаслись от двух гризли с помощью антимедвежьего спрея. Об этом сообщает People.

Пара вспоминает, что в тот день каталась на электровелосипедах рядом с рекой Кутеней. Вдруг женщина услышала крик мужа. Она остановилась и увидела бегущего на нее медведя.

Женщина отбилась от гризли с помощью спрея и тут заметила второго хищника, который напал на ее мужа. Она распылила спрей и перед ним, и в конце концов оба медведя сбежали. Затем канадка вызвала спасателей, те доставили ее мужа в больницу. Мужчине потребовалась операция.

После инцидента местные власти прочесали окрестности, но так и не нашли следов медведей. Они установили предупреждающие о хищниках знаки, ловушки и на время закрыли тропы у реки.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш медведь набросился на женщину и вцепился ей в спину. Ее спасли случайные прохожие, услышав крики.

