Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:24, 30 июля 2025Из жизни

Женщина отбилась от двух медведей и спасла раненого мужа

В Канаде женщина спасла мужа от двух гризли
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Luke Miller / Unsplash

В Канаде супруги спаслись от двух гризли с помощью антимедвежьего спрея. Об этом сообщает People.

Пара вспоминает, что в тот день каталась на электровелосипедах рядом с рекой Кутеней. Вдруг женщина услышала крик мужа. Она остановилась и увидела бегущего на нее медведя.

Женщина отбилась от гризли с помощью спрея и тут заметила второго хищника, который напал на ее мужа. Она распылила спрей и перед ним, и в конце концов оба медведя сбежали. Затем канадка вызвала спасателей, те доставили ее мужа в больницу. Мужчине потребовалась операция.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

После инцидента местные власти прочесали окрестности, но так и не нашли следов медведей. Они установили предупреждающие о хищниках знаки, ловушки и на время закрыли тропы у реки.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш медведь набросился на женщину и вцепился ей в спину. Ее спасли случайные прохожие, услышав крики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал ситуацию на Камчатке после сильнейшего землетрясения

    Определены виновные в побеге шестерых российских заключенных через подкоп

    Песков высказался о диалоге России и США по одному вопросу

    Памела Андерсон вышла в свет без макияжа

    «Такое может повториться». Землетрясение на Камчатке оказалось уникальным. Что в нем необычного?

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    В Кремле высказались о возможной замене Зеленского на Залужного

    Свыше 70 мигрантов нашли на российском кладбище

    Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне

    Украинские военкомы начали использовать скорые для мобилизации в Херсоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости