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15:04, 31 июля 2025Путешествия

17-летний турист отправился в поход и обварил ноги в гейзере

NYP: 17-летний турист обварил ноги в Йеллоустонском национальном парке США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jacob W. Frank / NPS / Reuters

Подросток угодил в гейзер и обварил обе ноги во время прогулки в парке США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

В понедельник, 28 июля, 17-летний турист отправился в поход по Йеллоустонскому национальному парку в штате Вайоминг. Когда подросток проходил мимо популярного у путешественников гейзера Lone Star, то случайно обварил кипятком стопы и лодыжки.

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Несовершеннолетнего доставили в местную больницу. Врачи сообщили, что он получил серьезные термические ожоги. Сотрудники парка расследуют инцидент.

Ранее сообщалось, что туристка угодила в тюрьму за нарушение правила в Йеллоустонском национальном парке. Во время прогулки она подошла слишком близко к одному из самых знаменитых гейзеров на Земле.

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