Алиев обязал усилить контроль над языком в Азербайджане

Алиев подписал указ об усилении контроля за национальным языком в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об усилении контроля за национальным языком в стране министерством культуры республики. Об этом пишет Minval Politika в своем Telegram-канале.

Уточняется, что теперь ведомство будет следить за соблюдением языковых норм, а также продвигать азербайджанскую литературу за рубежом.

Кабинету министров поручили представить предложения по будущей работе Государственной языковой комиссии, уточняет издание.

21 июля Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину, употребив слово «оккупация» в отношении действий России. Тогда он заявил, что эти слова «созвучны чаяниям украинского народа».

Ранее власти Азербайджана снесли памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди в Нагорном Карабахе.