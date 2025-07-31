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14:18, 31 июля 2025Бывший СССР

Алиев обязал усилить контроль над языком в Азербайджане

Алиев подписал указ об усилении контроля за национальным языком в Азербайджане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об усилении контроля за национальным языком в стране министерством культуры республики. Об этом пишет Minval Politika в своем Telegram-канале.

Уточняется, что теперь ведомство будет следить за соблюдением языковых норм, а также продвигать азербайджанскую литературу за рубежом.

Кабинету министров поручили представить предложения по будущей работе Государственной языковой комиссии, уточняет издание.

21 июля Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину, употребив слово «оккупация» в отношении действий России. Тогда он заявил, что эти слова «созвучны чаяниям украинского народа».

Ранее власти Азербайджана снесли памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди в Нагорном Карабахе.

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