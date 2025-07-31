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18:27, 31 июля 2025Забота о себе

Диетолог сравнила пользу натуральной и поваренной соли

Диетолог Помбо: Морская соль содержит крошечное количество минералов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Морская, розовая и другие сорта соли мало чем отличаются от обычной поваренной соли, уверена диетолог Соня Помбо. В беседе с The Guardian она сравнила пользу и риски разных сортов соли.

По словам диетолога, некоторые виды соли, например морская, позиционируются как натуральные и соответственно более полезные. В качестве преимущества указывают на содержание в них минералов. «Если посмотреть, какое крошечное количество калия и магния в них содержится, становится смешно. Хотите микронутриентов — съешьте фрукт», — посоветовала она.

Эксперт подчеркнула, что любая соль, независимо от места ее происхождения, несет потенциальный вред здоровью. Она пояснила, что допустимая суточная доза составляет шесть граммов в сутки, при превышении этого объема появляется риск повышения артериального давления и развития сопутствующих заболеваний. «Последние данные показывают, что мы едим на 40 процентов больше», — уточнила она.

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Единственным полезным способ употребления любой соли Помбо назвала сокращения ее количества в рациона. Для этого она рекомендовала чаще готовить дома и избегать продуктов с высоким содержанием соли — обычно это полуфабрикаты.

Ранее диетолог Аманда Фигейредо раскрыла время для последней чашки кофе в день. По ее мнению, не нужно употреблять кофеин за шесть часов до сна.

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